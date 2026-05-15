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盤中速報 - CFX大跌8.7%，報0.0692美元

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CFX(CFX)在過去 24 小時內跌幅超過8.7%，最新價格0.0692美元，總成交量達0.14億美元，總市值2.53億美元，目前市值排名第 74 名。

近 1 日最高價：0.0788美元，近 1 日最低價：0.0682美元，流通供給量：5,189,229,921。

CFX幣英文全稱是Conflux Token，Conflux 致力於打造下一代高性能的公鏈平臺。 截至目前 Conflux 是第一個，亦是唯一一個在不犧牲任何去中心化程度及安全性的情況下實現高TPS的公有鏈。 Conflux 網路將提供超過24億 CFX ，用於激勵包括開發工具、基礎設施、DApps 等生態的建設。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.12%
  • 近 1 月：+18.49%
  • 近 3 月：+22.60%
  • 近 6 月：-23.13%
  • 今年以來：-9.24%

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