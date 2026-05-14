盤中速報 - IET-KY(4971)急拉3.11%報829.0元，成交2,558張
鉅亨網新聞中心
IET-KY(4971-TW)近5分K漲速3.11%，14日10:19報829.0元，成交2,558張，今日漲幅為9.95％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
IET-KY(4971-TW)近5日股價下跌5.75% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 2.54%。櫃買市場加權指數 上漲 2.5%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,478 張
- 外資買賣超：-1,397 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-81 張
- 融資增減：-330 張
- 融券增減：+74 張
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