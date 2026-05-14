盤中速報 - 億光(2393)大跌7%，報67.8元
鉅亨網新聞中心
億光(2393-TW)14日09:00股價下跌5.1元，報67.8元，跌幅7%，成交464張。
億光(2393-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子製品之加工製造買賣業務。各種光電控制器之加工買賣業務。半導體原料及其設備之製造買賣業務。
近5日股價下跌0.27%，集中市場加權指數上漲0.57%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,299 張
- 外資買賣超：+366 張
- 投信買賣超：+926 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：+102 張
- 融券增減：-7 張
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