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盤中速報 - 億光(2393)大跌7%，報67.8元

鉅亨網新聞中心

億光(2393-TW)14日09:00股價下跌5.1元，報67.8元，跌幅7%，成交464張。

億光(2393-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子製品之加工製造買賣業務。各種光電控制器之加工買賣業務。半導體原料及其設備之製造買賣業務。

近5日股價下跌0.27%，集中市場加權指數上漲0.57%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,299 張
  • 外資買賣超：+366 張
  • 投信買賣超：+926 張
  • 自營商買賣超：+7 張
  • 融資增減：+102 張
  • 融券增減：-7 張

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