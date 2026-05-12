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盤中速報 - 智原(3035)大漲7.42%，報210元

鉅亨網新聞中心

智原(3035-TW)12日13:15股價上漲14.5元，報210.0元，漲幅7.42%，成交37,703張。

智原(3035-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。

近5日股價上漲15.68%，集中市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8,765 張
  • 外資買賣超：+8,283 張
  • 投信買賣超：-62 張
  • 自營商買賣超：+544 張
  • 融資增減：+1,791 張
  • 融券增減：+115 張

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