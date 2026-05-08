盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.12%，報87.64美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間08日21:32股價下跌4.73美元，報87.64美元，跌幅5.12%，成交量331,621（股），盤中最高價89.32美元、最低價87.56美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+34.67%
- 近 1 月：+42.48%
- 近 3 月：-2.48%
- 近 6 月：-41.48%
- 今年以來：-43.03%
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