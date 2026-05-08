營收速報 - 陽程(3498)4月營收3.42億元年增率高達137.82％

最新價為93.5元，近5日股價上漲10.95%，相關其他電子類指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於產業指數。

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陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。