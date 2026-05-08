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營收速報 - 陽程(3498)4月營收3.42億元年增率高達137.82％

鉅亨網新聞中心

陽程(3498-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3.42億元，年增率137.82%，月增率351.07%。

今年1-4月累計營收為5.93億元，累計年增率107.84%。

最新價為93.5元，近5日股價上漲10.95%，相關其他電子類指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1601 張
  • 外資買賣超：-1697 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+96 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 3.42億 138% 351%
26/3 7,581萬 157% -2%
26/2 7,768萬 116% -20%
26/1 9,733萬 28% -56%
25/12 2.22億 48% 88%
25/11 1.18億 -15% -30%

陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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