營收速報 - 陽程(3498)4月營收3.42億元年增率高達137.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為5.93億元，累計年增率107.84%。
最新價為93.5元，近5日股價上漲10.95%，相關其他電子類指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1601 張
- 外資買賣超：-1697 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+96 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|3.42億
|138%
|351%
|26/3
|7,581萬
|157%
|-2%
|26/2
|7,768萬
|116%
|-20%
|26/1
|9,733萬
|28%
|-56%
|25/12
|2.22億
|48%
|88%
|25/11
|1.18億
|-15%
|-30%
陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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