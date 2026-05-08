盤中速報 - Highstreet大漲14.29%，報0.22美元
鉅亨網新聞中心
Highstreet(HIGH)在過去 24 小時內漲幅超過14.29%，最新價格0.22美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.17億美元，目前市值排名第 177 名。
近 1 日最高價：0.25美元，近 1 日最低價：0.19美元，流通供給量：78,379,370。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.19%
- 近 1 月：+37.59%
- 近 3 月：+27.97%
- 近 6 月：-46.18%
- 今年以來：-18.67%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - DYDX大漲11.19%，報0.17美元
- 盤中速報 - 數位代幣大漲9.13%，報3.3美元
- 盤中速報 - JITO大漲32.35%，報0.57美元
- 盤中速報 - Notcoin大漲12.25%，報0美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇