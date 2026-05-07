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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.17%，報193.18美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間07日21:30股價上漲9.5美元，報193.18美元，漲幅5.17%，成交量413,243（股），盤中最高價193.18美元、最低價191.03美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.18%
  • 近 1 月：+13.42%
  • 近 3 月：+15.29%
  • 近 6 月：-13.1%
  • 今年以來：-0.28%

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費城半導體11212.07-2.27%
Palo Alto Networks Inc196.79+7.14%

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