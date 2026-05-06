盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5.04%，報122.38美元
鉅亨網新聞中心
Workday公司(WDAY-US)截至台北時間06日21:39股價下跌6.5美元，報122.38美元，跌幅5.04%，成交量202,361（股），盤中最高價127.00美元、最低價122.34美元。
美股指數盤中表現
Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.35%
- 近 1 月：-2.56%
- 近 3 月：-18.82%
- 近 6 月：-44.47%
- 今年以來：-40%
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