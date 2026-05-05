外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.89%，報17.3748元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日22:10，美元/墨西哥披索下跌0.156點跌幅達0.89%，暫報17.3748點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.85%
- 近 1 週：+0.91%
- 近 3 月：+1.13%
- 近 6 月：-6.08%
- 今年以來：-2.51%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.85，本日下跌1.06%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.1%
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日下跌0.23%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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