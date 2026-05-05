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外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.89%，報17.3748元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日22:10，美元/墨西哥披索下跌0.156點跌幅達0.89%，暫報17.3748點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.85%
  • 近 1 週：+0.91%
  • 近 3 月：+1.13%
  • 近 6 月：-6.08%
  • 今年以來：-2.51%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.85，本日下跌1.06%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.1%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日下跌0.23%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.80，本日下跌0.31%
  • 澳元/美元相關性-0.78，本日下跌0.28%
  • 歐元/美元相關性-0.70，本日下跌0.09%

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美元/墨西哥披索17.377-0.88%
南非蘭特/美元0.0601+1.01%
紐元/美元0.5903+0.55%
澳元/美元0.7194+0.38%
歐元/美元1.1709+0.15%

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