鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-05 18:42

彰化銀行（2801-TW）與萊爾富深化合作，自 115 年 5 月 1 日至 6 月 30 日推出「萊爾富台灣 Pay 消費好康利馬萊」活動。凡在萊爾富實體門市使用台灣 Pay 付款，單筆滿 150 元即現折 20 元，相當於約 13% 回饋。此次合作除回饋本土消費者，彰銀更展現其在行動支付領域的佈局，透過 TWQR 對接國際支付組織，不僅優化台灣民眾的數位生活，更開啟日本等國外旅客在台消費的跨境支付服務，協助商家邁向多元收款新階段。

彰化銀行近期積極拓展行動支付版圖，與台灣唯一本土自創超商萊爾富共同祭出消費優惠。在活動期間內，民眾於全台萊爾富門市消費並出示台灣 Pay 付款條碼，單筆結帳金額達 150 元以上即可現折 20 元。這項活動總回饋金額上限為 110 萬元，旨在鼓勵民眾使用無紙化、零接觸的支付工具，同時支持本土超商轉型。

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萊爾富作為台灣本土便利商店品牌，近年積極推動商品差異化與數位生活化轉型，深耕 Hi-Life VIP 會員生態圈，並透過門市翻新與多元服務整合，強化品牌競爭力。彰化銀行看準超商作為數位金融服務據點的重要性，除了提供優質的行動支付優惠，更在技術層面完成 TWQR 跨國 Inbound 入境掃碼服務。