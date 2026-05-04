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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對友達(2409-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.32元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.21元，預估目標價為15元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|0.5(0.5)
|0.94
|最低值
|-0.21(-0.06)
|0.42
|平均值
|0.23(0.29)
|0.64
|中位數
|0.32(0.35)
|0.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|300,285,770
|331,676,000
|最低值
|285,030,630
|303,802,220
|平均值
|292,989,110
|316,931,680
|中位數
|292,500,000
|317,090,180
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,843,361
|-3,064,167
|-18,203,274
|-21,101,374
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|281,387,743
|280,245,421
|247,964,437
|246,792,674
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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