盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅3.43%，總成交額41.01億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現強勁，04日09:19相關指數上漲3.43%，總成交額41.01億元，大盤占比3.75%。
該產業上漲家數23、下跌家數10、平盤家數9。領漲個股鈞興-KY(4571-TW)04日09:19股價上漲17.5元，報196.0元，漲幅9.8%。
電機機械近5日上漲5.94%，集中市場加權指數下跌0.01%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.94%
|-0.01%
|近一月
|+25.81%
|+19.51%
|近三月
|+14.14%
|+20.91%
|近六月
|+22.0%
|+37.38%
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