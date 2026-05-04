search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅3.43%，總成交額41.01億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現強勁，04日09:19相關指數上漲3.43%，總成交額41.01億元，大盤占比3.75%。

該產業上漲家數23、下跌家數10、平盤家數9。領漲個股鈞興-KY(4571-TW)04日09:19股價上漲17.5元，報196.0元，漲幅9.8%。

電機機械近5日上漲5.94%，集中市場加權指數下跌0.01%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +5.94% -0.01%
近一月 +25.81% +19.51%
近三月 +14.14% +20.91%
近六月 +22.0% +37.38%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數40362.49+3.69%
鈞興-KY191.5+7.28%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
鈞興KY

82.14%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty