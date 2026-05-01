鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估下修至4.05元，預估目標價為91.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福斯公司(FLS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.12元下修至4.05元，其中最高估值4.21元，最低估值4元，預估目標價為91.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.21(4.21)
|4.85
|5.24
|5.68
|最低值
|4(4.02)
|4.55
|5
|5.68
|平均值
|4.08(4.12)
|4.65
|5.13
|5.68
|中位數
|4.05(4.12)
|4.65
|5.15
|5.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.26億
|53.87億
|55.64億
|57.79億
|最低值
|48.67億
|52.08億
|54.45億
|57.79億
|平均值
|49.28億
|52.73億
|54.90億
|57.79億
|中位數
|49.14億
|52.81億
|54.57億
|57.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.96
|1.44
|1.42
|2.14
|2.64
|營業收入
|35.41億
|36.15億
|43.21億
|45.58億
|47.29億
詳細資訊請看美股內頁：
福斯公司(FLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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