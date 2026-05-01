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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估下修至4.05元，預估目標價為91.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福斯公司(FLS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.12元下修至4.05元，其中最高估值4.21元，最低估值4元，預估目標價為91.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.21(4.21)4.855.245.68
最低值4(4.02)4.5555.68
平均值4.08(4.12)4.655.135.68
中位數4.05(4.12)4.655.155.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.26億53.87億55.64億57.79億
最低值48.67億52.08億54.45億57.79億
平均值49.28億52.73億54.90億57.79億
中位數49.14億52.81億54.57億57.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.961.441.422.142.64
營業收入35.41億36.15億43.21億45.58億47.29億

詳細資訊請看美股內頁：
福斯公司(FLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFLS

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