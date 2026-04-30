search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

一手情報

北士科房價推擠效應 三重「這一案」憑高標建材圈粉科技精英

鉅亨新聞中心

cover image of news article
圖說：北士科強勁購屋需求外溢，助攻三重區成為科技人置產首選標的。

隨北士科（北投士林科技園區）房價跳漲，帶動強勁的外溢購屋需求，具備地緣優勢的三重區成為科技族群置產的首選標的，尤其鄰近二重疏洪道重劃區、具備公園景觀優勢的建案，在單價僅約北士科一半的優勢下，吸引大量年約 30 歲的高收入科技菁英進場買房，以三重指標預售案「公園 YOYO」為例，不僅佔據地段優勢，更憑藉多項德國進口高規建材與細膩的結構規劃，在區域市場中脫穎而出。

北士科價差誘因強烈 磁吸科技新貴跨區置產


實價登錄指出，北士科一帶新案單價已站穩 120 萬元至 140 萬元，高昂房價促使置產族向外尋覓更具 CP 值的區塊，三重區憑藉多條橋樑直通台北市的核心區位，成為這波外溢買盤的受益區。

市場分析，三重近 2 年成交量在雙北名列前茅，主因就在於北士科買客跨區推擠，對於科技業新貴而言，原本在北士科僅能負擔小坪數的預算，在三重區「公園 YOYO」一帶能換取更寬敞的空間，並享有大台北都會公園及二重公園形成雙公園的無限綠意景觀。

嚴選德國專利防霾降噪建材 解決都會居住痛點

「公園 YOYO」深知科技菁英對生活品質的高度要求，在建材配置上展現強大誠意。全案標配德國原裝進口 Green-Web 防霾透氣紗窗，透過專利奈米靜電材質阻隔微小浮塵，對 PM2.5 的阻隔率高達 99.2%。

為了消除都會居住最困擾的噪音問題，更選用德國太格百年品牌 Kronotex 降噪木地板，能有效阻絕 17 分貝以上的樓層噪音，讓居住品質達到安靜、健康的雙重標竿。

圖說：「公園YOYO」憑藉高標建材吸引科技人置產 (此為樣品屋規劃空間)
圖說：「公園 YOYO」憑藉高標建材吸引科技人置產 (此為樣品屋規劃空間)

強化抗震電梯與三道淨水規劃 結構品質精準把關

在硬體結構與機電安全上，本案同樣採取高標準管理，電梯配置日本專利永大電梯，搭載地震感知器，感應主震後會強制讓運轉中的電梯就近停靠，避免住戶受困發生二次災害，針對住戶重視的水質安全，建商規劃三道式淨水系統：包含社區端 Honeywell 精密過濾、長庚活水系統，以及家戶端的櫻花淨水設備，層層把關生活用水。

此外，「公園 YOYO」基地面積約 821.52 坪，規劃地上 15 層、地下 5 層，共 207 戶住家與 3 戶店面，建築結構採用 RC 結構搭配 SA 級續接器且與台北 101 相同等級，並落實嚴謹的鋼筋綁紮程序，確保結構強度與耐久性。

現場銷售專案經理觀察，近來不少高資產客群的資產分配也呈現特定趨勢，部分家長選擇利用每年 244 萬元的贈與稅免稅額度協助子女購屋，或將原本配置於股市的盈餘轉向具有穩定性的房產標的進行置產，藉此達到資產保值與稅務規劃之目的，在總價 2000 萬元左右的預算帶中，該案已成為追求高品質生活與資產配置的首選。

圖說：「公園YOYO」規劃挑高時尚大廳氣派迎賓，此為3D示意圖。
圖說：「公園 YOYO」規劃挑高時尚大廳氣派迎賓，此為 3D 示意圖。

文章標籤

趨勢分析北士科外溢三重房市科技置產房價差高CP值公園宅重劃區德國建材防霾紗窗降噪地板靜音宅高品質宅抗震建築安全電梯淨水系統資產配置節稅規劃買房趨勢科技族群購屋熱區CSR公園yoyo

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty