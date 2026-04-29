盤中速報 - 美達科技(6735)大跌7.59%，報134元
鉅亨網新聞中心
美達科技(6735-TW)29日09:20股價下跌11元，報134.0元，跌幅7.59%，成交394張。
美達科技(6735-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。
近5日股價上漲58.12%，櫃買市場加權指數下跌2.18%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-630 張
- 外資買賣超：-626 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：+340 張
- 融券增減：+111 張
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