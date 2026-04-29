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鉅亨速報

盤中速報 - 微矽電子-創(8162)急拉3.46%報50.6元，成交136張

鉅亨網新聞中心

微矽電子-創(8162-TW)近5分K漲速3.46%，29日09:19報50.6元，成交136張，今日漲幅為3.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

微矽電子-創(8162-TW)近5日股價上漲11.95% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 8.29%。集中市場加權指數 上漲 5.1%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-278 張
  • 外資買賣超：-265 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張
  • 融資增減：+522 張
  • 融券增減：0 張


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