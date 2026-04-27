盤中速報 - UTK大漲16.91%，報0.008美元
鉅亨網新聞中心
UTK(UTK)在過去 24 小時內漲幅超過16.91%，最新價格0.008美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.06億美元，目前市值排名第 209 名。
近 1 日最高價：0.0244美元，近 1 日最低價：0.0068美元，流通供給量：704,112,145。
Utrust (UTK)是一家加密貨幣支付公司。以較低的費用實現快速流暢的加密貨幣交易，從而使交易者能夠接觸到廣泛的加密貨幣受眾。加密貨幣最嚴重的問題之一是價格波動。Utrust 通過充當中介來確保交易安全並確保交易成功，直到買家收到購買的產品。該平台允許買家安全購物，同時還提供現金返還選項並保護賣家免受加密貨幣市場的高波動性影響。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：0.00%
- 近 1 月：+10.57%
- 近 3 月：-35.26%
- 近 6 月：-59.71%
- 今年以來：-38.94%
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