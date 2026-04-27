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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信安金融保險集團PFG-US的目標價調升至98元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對信安金融保險集團(PFG-US)提出目標價估值：中位數由94.5元上修至98元，調升幅度3.7%。其中最高估值113元，最低估值83元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予信安金融保險集團評價：積極樂觀2位、保持中立11位、保守悲觀1位。

信安金融保險集團今(27日)收盤價為99.34元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲0.55%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股PFG市場預估目標價

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