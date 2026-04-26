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鉅亨速報

盤中速報 - SLP大跌16.69%，報0.00071美元

鉅亨網新聞中心

SLP(SLP)在過去 24 小時內跌幅超過16.69%，最新價格0.00071美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.26億美元，目前市值排名第 162 名。

近 1 日最高價：0.00095美元，近 1 日最低價：0.0007美元，流通供給量：36,396,983,557。

柔滑愛情藥水（SLP）是熱門NFT遊戲《Axie Infinity》中的ERC-20遊戲代幣。 這種代幣無限量供應，是《Axie Infinity》遊戲玩家的主要收入來源。 在《Axie Infinity》生態系統內，玩家可使用SLP來繁殖名為Axie的數位寵物，隨後將這些寵物在市場上作為NFT出售給其他玩家。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.81%
  • 近 1 月：+13.27%
  • 近 3 月：-28.18%
  • 近 6 月：-45.40%
  • 今年以來：-13.65%

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