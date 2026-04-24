search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額135.70億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，24日10:34相關指數下跌2.08%，總成交額135.70億元，大盤占比7.27%。

該產業上漲家數12、下跌家數33、平盤家數0。領跌個股西勝(3625-TW)24日10:32股價下跌1.3元，報18.05元，跌幅6.72%。

電腦及週設類指數近5日上漲4.86%，櫃買市場加權指數上漲4.2%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.86% +4.2%
近一月 +8.77% +20.28%
近三月 +16.43% +27.42%
近六月 +22.87% +45.14%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數38716.84+2.66%
西勝18.1-6.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty