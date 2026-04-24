盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額135.70億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，24日10:34相關指數下跌2.08%，總成交額135.70億元，大盤占比7.27%。
該產業上漲家數12、下跌家數33、平盤家數0。領跌個股西勝(3625-TW)24日10:32股價下跌1.3元，報18.05元，跌幅6.72%。
電腦及週設類指數近5日上漲4.86%，櫃買市場加權指數上漲4.2%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.86%
|+4.2%
|近一月
|+8.77%
|+20.28%
|近三月
|+16.43%
|+27.42%
|近六月
|+22.87%
|+45.14%
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