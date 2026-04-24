鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過25.42億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-24 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：Moonriver(MOVR)24小時跌幅46.1%；GLMR(GLMR)24小時跌幅32.6%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅17.8%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅49.3%；ORDI(ORDI)近一週漲幅36.7%；DENT(DENT)近一週漲幅35%。