鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過25.42億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格78,390.01美元，24小時漲跌幅+0.36%；以太幣(ETH)現報價格2,329.1美元，24小時漲跌幅-1.24%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達25.42億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達12.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.51億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：Moonriver(MOVR)24小時跌幅46.1%；GLMR(GLMR)24小時跌幅32.6%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅17.8%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅49.3%；ORDI(ORDI)近一週漲幅36.7%；DENT(DENT)近一週漲幅35%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅61.9%；Prometeus(PROM)近一週跌幅43.7%；GTC(GTC)近一週跌幅22.2%。
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