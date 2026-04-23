盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌9.06%，報115.12美元
鉅亨網新聞中心
Workday公司(WDAY-US)截至台北時間23日21:30股價下跌11.48美元，報115.12美元，跌幅9.06%，成交量201,441（股），盤中最高價115.38美元、最低價115.12美元。
美股指數盤中表現
Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2%
- 近 1 月：-6.88%
- 近 3 月：-32.72%
- 近 6 月：-47.86%
- 今年以來：-41.06%
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