盤中速報 - BounceBit大漲25.69%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心
BounceBit(BB)在過去 24 小時內漲幅超過25.69%，最新價格0.03美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.33億美元，目前市值排名第 147 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.03美元，流通供給量：1,010,215,073。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.86%
- 近 1 月：+6.00%
- 近 3 月：-50.00%
- 近 6 月：-78.51%
- 今年以來：-55.46%
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