盤中速報 - Moonriver大漲51.61%，報2.59美元
鉅亨網新聞中心
Moonriver(MOVR)在過去 24 小時內漲幅超過51.61%，最新價格2.59美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.29億美元，目前市值排名第 155 名。
近 1 日最高價：2.69美元，近 1 日最低價：1.62美元，流通供給量：11,307,734。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.53%
- 近 1 月：+47.11%
- 近 3 月：-27.79%
- 近 6 月：-55.72%
- 今年以來：-36.03%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - DEXE大漲17.25%，報14.44美元
- 盤中速報 - BounceBit大漲25.69%，報0.03美元
- 盤中速報 - Dogwifhat大跌9.55%，報0.18美元
- 盤中速報 - UTK大漲16.91%，報0.008美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇