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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至5.34元，預估目標價為188.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.19元上修至5.34元，其中最高估值5.4元，最低估值5.13元，預估目標價為188.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.4(5.39)6.377.187.94
最低值5.13(5.1)5.586.487.94
平均值5.33(5.22)5.946.827.94
中位數5.34(5.19)5.986.887.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.57億12.65億13.76億14.93億
最低值11.41億12.43億13.59億14.93億
平均值11.52億12.53億13.64億14.93億
中位數11.53億12.52億13.61億14.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.722.032.823.513.60
營業收入6.64億7.67億9.29億10.42億10.81億

詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMANH

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