鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至5.34元，預估目標價為188.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.19元上修至5.34元，其中最高估值5.4元，最低估值5.13元，預估目標價為188.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.4(5.39)
|6.37
|7.18
|7.94
|最低值
|5.13(5.1)
|5.58
|6.48
|7.94
|平均值
|5.33(5.22)
|5.94
|6.82
|7.94
|中位數
|5.34(5.19)
|5.98
|6.88
|7.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.57億
|12.65億
|13.76億
|14.93億
|最低值
|11.41億
|12.43億
|13.59億
|14.93億
|平均值
|11.52億
|12.53億
|13.64億
|14.93億
|中位數
|11.53億
|12.52億
|13.61億
|14.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.72
|2.03
|2.82
|3.51
|3.60
|營業收入
|6.64億
|7.67億
|9.29億
|10.42億
|10.81億
詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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