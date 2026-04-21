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鉅亨速報

盤中速報 - 菱生(2369)大漲7.11%，報32.4元

鉅亨網新聞中心

菱生(2369-TW)21日11:53股價上漲2.15元，報32.4元，漲幅7.11%，成交14,120張。

菱生(2369-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。

近5日股價下跌5.02%，集中市場加權指數上漲4.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3,927 張
  • 外資買賣超：+4,205 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-278 張
  • 融資增減：-93 張
  • 融券增減：-98 張

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