盤中速報 - 菱生(2369)大漲7.11%，報32.4元
鉅亨網新聞中心
菱生(2369-TW)21日11:53股價上漲2.15元，報32.4元，漲幅7.11%，成交14,120張。
菱生(2369-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。
近5日股價下跌5.02%，集中市場加權指數上漲4.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,927 張
- 外資買賣超：+4,205 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-278 張
- 融資增減：-93 張
- 融券增減：-98 張
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