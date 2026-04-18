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鉅亨速報

盤中速報 - AUDIO大跌9.64%，報0.023美元

鉅亨網新聞中心

AUDIO(AUDIO)在過去 24 小時內跌幅超過9.64%，最新價格0.023美元，總成交量達0.24億美元，總市值0.33億美元，目前市值排名第 152 名。

近 1 日最高價：0.033美元，近 1 日最低價：0.021美元，流通供給量：1,402,354,582。

Audius是一種去中心化的音樂共用和流媒體協議，可促進聽眾和創作者之間的直接交易，使每個人都可以自由分配，貨幣化和流式傳輸任何音頻內容。內容節點，用於託管內容並代表藝術家許可訪問內容；內容分類帳是Audius協議中可訪問的所有數據的唯一真實來源，可將對內容節點的內容的引用錨定。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.76%
  • 近 1 月：-13.66%
  • 近 3 月：-43.57%
  • 近 6 月：-58.72%
  • 今年以來：-41.28%

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