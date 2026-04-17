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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.93%，報283美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日21:30股價上漲15.85美元，報283.00美元，漲幅5.93%，成交量71,232（股），盤中最高價285.00美元、最低價283.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.18%
  • 近 1 月：+37.25%
  • 近 3 月：+21.29%
  • 近 6 月：+96.98%
  • 今年以來：+69.23%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.282.655+5.80%

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