盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.93%，報283美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日21:30股價上漲15.85美元，報283.00美元，漲幅5.93%，成交量71,232（股），盤中最高價285.00美元、最低價283.00美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.18%
- 近 1 月：+37.25%
- 近 3 月：+21.29%
- 近 6 月：+96.98%
- 今年以來：+69.23%
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