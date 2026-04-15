盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5.02%，報382.5美元
鉅亨網新聞中心
特斯拉(TSLA-US)截至台北時間15日23:05股價上漲18.3美元，報382.50美元，漲幅5.02%，成交量32,588,152（股），盤中最高價382.62美元、最低價362.50美元。
美股指數盤中表現
特斯拉(TSLA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.06%
- 近 1 月：-6.9%
- 近 3 月：-17.08%
- 近 6 月：-15.15%
- 今年以來：-19.02%
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