search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大漲5.02%，報382.5美元

鉅亨網新聞中心

特斯拉(TSLA-US)截至台北時間15日23:05股價上漲18.3美元，報382.50美元，漲幅5.02%，成交量32,588,152（股），盤中最高價382.62美元、最低價362.50美元。

美股指數盤中表現

特斯拉(TSLA-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.06%
  • 近 1 月：-6.9%
  • 近 3 月：-17.08%
  • 近 6 月：-15.15%
  • 今年以來：-19.02%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報特斯拉

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006997.840.44%
道瓊指數48297.50-0.49%
NASDAQ23904.71+1.12%
費城半導體9179.60-0.48%
特斯拉390.975+7.35%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty