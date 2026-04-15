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鉅亨速報

盤後速報 - 長聖(6712)次交易(16)日除息3.5元，參考價140.0元

鉅亨網新聞中心

長聖(6712-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為140.0元，相較今日收盤價143.50元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 143.50 3.5 2.44% 0.0
2025/06/03 174.5 0.0 0.0% 1.0
2025/04/30 173.0 5.121 2.96% 0.0
2024/05/29 202.0 6.0 2.97% 1.0
2023/05/29 205.0 1.993 0.97% 0.9965


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