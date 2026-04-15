盤後速報 - 長聖(6712)次交易(16)日除息3.5元，參考價140.0元
鉅亨網新聞中心
長聖(6712-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為140.0元，相較今日收盤價143.50元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|143.50
|3.5
|2.44%
|0.0
|2025/06/03
|174.5
|0.0
|0.0%
|1.0
|2025/04/30
|173.0
|5.121
|2.96%
|0.0
|2024/05/29
|202.0
|6.0
|2.97%
|1.0
|2023/05/29
|205.0
|1.993
|0.97%
|0.9965
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