鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.57億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,001.39美元，24小時漲跌幅-1.09%；以太幣(ETH)現報價格2,194.99美元，24小時漲跌幅-1.36%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.57億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.6億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.56億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅12.5%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅23.5%；Lista(LISTA)近一週漲幅17.6%；C98(C98)近一週漲幅16.2%。
近一週跌幅：恩金幣(ENJ)近一週跌幅85.6%；大零幣(ZEC)近一週跌幅43.7%；達世幣(DASH)近一週跌幅36.4%。
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