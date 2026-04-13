鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.57億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-13 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅12.5%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅23.5%；Lista(LISTA)近一週漲幅17.6%；C98(C98)近一週漲幅16.2%。