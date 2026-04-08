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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲5.59%，報8451.59點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日10:16，費城半導體上漲447.73點（或5.59%），暫報8451.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲9.59%；安可(AMKR-US)上漲9.28%；應用材料(AMAT-US)上漲8.52%；英特格(ENTG-US)上漲8.36%；泰瑞達(TER-US)上漲8.15%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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台股首頁我要存股
費城半導體8431.745.35%
科林研發244.47+8.97%
安可52.06+9.32%
應用材料384.825+8.61%
英特格128.195+8.14%
泰瑞達347.89+8.55%

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