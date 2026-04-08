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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲5.65%，報8456.18點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日09:32，費城半導體上漲452.32點（或5.65%），暫報8456.18點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲10.42%；連貫(COHR-US)上漲9.57%；科林研發(LRCX-US)上漲9.43%；英特格(ENTG-US)上漲9.13%；艾司摩爾(ASML-US)上漲8.95%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8462.725.73%
安可52.69+10.6%
連貫278.04+8.99%
科林研發248.11+10.6%
英特格129.425+9.17%
艾司摩爾1418.83+8.60%

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