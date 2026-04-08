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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲5.67%，報8457.39點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日09:32，費城半導體上漲453.52點（或5.67%），暫報8457.39點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲9.83%；科林研發(LRCX-US)上漲9.49%；連貫(COHR-US)上漲9.32%；英特格(ENTG-US)上漲9.14%；艾司摩爾(ASML-US)上漲8.86%。

部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.93%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體8457.635.67%
安可52.6999+10.7%
科林研發247.385+10.3%
連貫276.19+8.27%
英特格130.18+9.81%
艾司摩爾1413.43+8.19%
Onto Innovation Inc.235.805+7.62%

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