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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲6.1%，報8491.99點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日09:30，費城半導體上漲488.12點（或6.1%），暫報8491.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲9.92%；科林研發(LRCX-US)上漲9.69%；安可(AMKR-US)上漲9.03%；艾司摩爾(ASML-US)上漲8.76%；連貫(COHR-US)上漲8.72%。

部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.93%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8454.935.64%
美光科技410.8199+8.80%
科林研發247.02+10.1%
安可52.29+9.81%
艾司摩爾1416.62+8.43%
連貫278.05+9.00%
Onto Innovation Inc.238.02+8.63%

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