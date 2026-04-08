盤中速報 - 費城半導體大漲6.1%，報8491.99點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:30，費城半導體上漲488.12點（或6.1%），暫報8491.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+6.51%
- 近 3 月：+5.66%
- 近 6 月：+20.64%
- 今年以來：+13%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲9.92%；科林研發(LRCX-US)上漲9.69%；安可(AMKR-US)上漲9.03%；艾司摩爾(ASML-US)上漲8.76%；連貫(COHR-US)上漲8.72%。
部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.93%。
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