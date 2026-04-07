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鉅亨速報

盤中速報 - 光鋐(4956)大漲7.13%，報35.3元

鉅亨網新聞中心

光鋐(4956-TW)07日09:29股價上漲2.35元，報35.3元，漲幅7.13%，成交2,713張。

光鋐(4956-TW)所屬產業為光電業，主要業務為(一)超高亮度發光二極體藍 綠光磊晶片及晶粒。(二)超高亮度發光。二極體紅 黃 橙光磊晶片及晶粒。(三)超高亮度發光二極體封裝模組。及相關應用產品。(四)兼營前述相關產品之國際貿易。

近5日股價上漲1.38%，集中市場加權指數上漲0.17%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2,427 張
  • 外資買賣超：+2,463 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-36 張
  • 融資增減：-458 張
  • 融券增減：-431 張

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