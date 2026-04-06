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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.04%，報16.8121元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日17:30，美元/南非蘭特下跌0.177點跌幅達1.04%，暫報16.8121點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.09%
  • 近 1 週：-0.64%
  • 近 3 月：+3.85%
  • 近 6 月：-1.34%
  • 今年以來：+2.55%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.83，本日下跌0.53%
  • 美元/韓元相關性0.78，本日下跌0.63%
  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.26%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.78，本日下跌0.55%
  • 澳元/美元相關性-0.78，本日下跌0.62%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日下跌0.46%

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美元/南非蘭特16.847-0.84%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5716+0.42%
澳元/美元0.6917+0.39%
英鎊/美元1.3235+0.35%

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