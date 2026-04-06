外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.04%，報16.8121元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日17:30，美元/南非蘭特下跌0.177點跌幅達1.04%，暫報16.8121點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.09%
- 近 1 週：-0.64%
- 近 3 月：+3.85%
- 近 6 月：-1.34%
- 今年以來：+2.55%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.83，本日下跌0.53%
- 美元/韓元相關性0.78，本日下跌0.63%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.26%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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