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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.41%，報93.07元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日14:10，美元/印度盧比上漲0.38點漲幅達0.41%，暫報93.07點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.02%
  • 近 1 週：-2.20%
  • 近 3 月：+2.75%
  • 近 6 月：+4.46%
  • 今年以來：+3.03%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.42，本日上漲0%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.41，本日上漲0.19%
  • 美元/新加坡幣相關性0.40，本日上漲0.06%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.38，本日上漲0.03%
  • 歐元/美元相關性-0.33，本日上漲0.1%
  • 英鎊/美元相關性-0.28，本日上漲0.19%

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人民幣/美元0.1453+0.14%
歐元/美元1.1555+0.35%
加幣/美元0.7183+0.18%
英鎊/美元1.3250+0.46%

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