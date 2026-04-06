外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.41%，報93.07元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日14:10，美元/印度盧比上漲0.38點漲幅達0.41%，暫報93.07點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.02%
- 近 1 週：-2.20%
- 近 3 月：+2.75%
- 近 6 月：+4.46%
- 今年以來：+3.03%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.42，本日上漲0%
- 美元/墨西哥披索相關性0.41，本日上漲0.19%
- 美元/新加坡幣相關性0.40，本日上漲0.06%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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