盤中速報 - Ontology Gas大漲9.75%，報0.11美元
鉅亨網新聞中心
Ontology Gas(ONG)在過去 24 小時內漲幅超過9.75%，最新價格0.11美元，總成交量達0.17億美元，總市值0.46億美元，目前市值排名第 124 名。
近 1 日最高價：0.12美元，近 1 日最低價：0.09美元，流通供給量：444,831,290。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+59.96%
- 近 1 月：+52.78%
- 近 3 月：+10.09%
- 近 6 月：-36.39%
- 今年以來：+13.29%
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