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鉅亨速報

盤中速報 - 阿拉貢大漲14.6%，報0.0942美元

鉅亨網新聞中心

阿拉貢(ALGO)在過去 24 小時內漲幅超過14.6%，最新價格0.0942美元，總成交量達0.07億美元，總市值8.32億美元，目前市值排名第 31 名。

近 1 日最高價：0.0944美元，近 1 日最低價：0.082美元，流通供給量：8,887,146,769。

Algorand由圖靈獎(Turing Award)、哥德爾獎(Gödel Prize)得主、麻省理工學院(MIT)計算機科學教授Silvio Micali發起。採用「純粹的權益證明機制(Pure-Pos)」隨機生產區塊、隨機生成驗證，提升共識速度，無論轉帳給多少人，據說都可以在4.5秒內實現。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.73%
  • 近 1 月：-6.48%
  • 近 3 月：-25.61%
  • 近 6 月：-60.46%
  • 今年以來：-31.61%

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