盤中速報 - Trust Wallet Token大跌16.88%，報0.36美元
鉅亨網新聞中心
Trust Wallet Token(TWT)在過去 24 小時內跌幅超過16.88%，最新價格0.36美元，總成交量達0.08億美元，總市值1.56億美元，目前市值排名第 73 名。
近 1 日最高價：0.43美元，近 1 日最低價：0.32美元，流通供給量：429,860,515。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.75%
- 近 1 月：-15.07%
- 近 3 月：-51.51%
- 近 6 月：-66.02%
- 今年以來：-52.26%
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