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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額9.59億

鉅亨網新聞中心

台股今日造紙工業類股表現強勁，31日10:49相關指數上漲2.2%，總成交額9.59億元，大盤占比0.28%。

該產業上漲家數4、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股寶隆(1906-TW)31日10:38股價上漲1.25元，報13.9元，漲幅9.88%。

造紙工業近5日上漲12.29%，集中市場加權指數下跌0.62%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 +12.29% -0.62%
近一月 +7.53% -8.18%
近三月 +9.02% +13.28%
近六月 +9.93% +25.94%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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