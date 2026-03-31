盤中速報 - 造紙工業類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額9.59億
鉅亨網新聞中心
台股今日造紙工業類股表現強勁，31日10:49相關指數上漲2.2%，總成交額9.59億元，大盤占比0.28%。
該產業上漲家數4、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股寶隆(1906-TW)31日10:38股價上漲1.25元，報13.9元，漲幅9.88%。
造紙工業近5日上漲12.29%，集中市場加權指數下跌0.62%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+12.29%
|-0.62%
|近一月
|+7.53%
|-8.18%
|近三月
|+9.02%
|+13.28%
|近六月
|+9.93%
|+25.94%
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