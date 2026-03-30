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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為158.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.07元上修至7.28元，其中最高估值12.69元，最低估值5元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.69(12.69)12.512.6712.4
最低值5(5)6.737.79.8
平均值8.39(8.17)9.1610.2311.04
中位數7.28(7.07)8.6710.2810.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4,164.25億4,432.34億3,802.29億3,707.42億
最低值2,868.14億2,900.42億3,135.21億1,754.75億
平均值3,420.97億3,444.05億3,454.22億2,879.11億
中位數3,297.85億3,412.56億3,476.59億3,175.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.3913.268.897.846.70
營業收入2,805.10億4,004.38億3,337.11億3,399.08億3,239.05億

詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXOM

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