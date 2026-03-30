鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為158.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.07元上修至7.28元，其中最高估值12.69元，最低估值5元，預估目標價為158.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.69(12.69)
|12.5
|12.67
|12.4
|最低值
|5(5)
|6.73
|7.7
|9.8
|平均值
|8.39(8.17)
|9.16
|10.23
|11.04
|中位數
|7.28(7.07)
|8.67
|10.28
|10.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4,164.25億
|4,432.34億
|3,802.29億
|3,707.42億
|最低值
|2,868.14億
|2,900.42億
|3,135.21億
|1,754.75億
|平均值
|3,420.97億
|3,444.05億
|3,454.22億
|2,879.11億
|中位數
|3,297.85億
|3,412.56億
|3,476.59億
|3,175.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.39
|13.26
|8.89
|7.84
|6.70
|營業收入
|2,805.10億
|4,004.38億
|3,337.11億
|3,399.08億
|3,239.05億
詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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