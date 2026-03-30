盤後速報 - 統一台灣高息動能(00939)次交易(31)日除息0.07元，參考價15.25元
鉅亨網新聞中心
統一台灣高息動能(00939-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為15.25元，相較今日收盤價15.32元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.47%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/31
|15.32
|0.072
|0.47%
|0.0
|2026/03/11
|15.51
|0.072
|0.46%
|0.0
|2026/02/02
|15.6
|0.072
|0.46%
|0.0
|2026/01/02
|14.7
|0.072
|0.49%
|0.0
|2025/12/02
|13.91
|0.072
|0.52%
|0.0
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