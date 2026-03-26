盤中速報 - 奕力-KY(6962)大漲7.29%，報33.1元
鉅亨網新聞中心
奕力-KY(6962-TW)26日10:43股價上漲2.25元，報33.1元，漲幅7.29%，成交3,130張。
奕力-KY(6962-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、生產、製造及銷售1. 顯示器驅動IC。2.觸控IC。3.時序控制IC。
近5日股價下跌2.4%，集中市場加權指數下跌5.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+393 張
- 外資買賣超：+364 張
- 投信買賣超：-17 張
- 自營商買賣超：+46 張
- 融資增減：+514 張
- 融券增減：+10 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 奕力-KY(6962)大跌7.98%，報29.4元
- 盤中速報 - 奕力-KY(6962)大跌7.02%，報31.8元
- TPK-KY元月營收年增近五成 併奕力營收挹注轉型動能
- 盤中速報 - 奕力-KY(6962)急拉3.37%報39.85元，成交1,161張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇