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鉅亨速報

盤中速報 - 穩懋(3105)大漲8.13%，報372.5元

鉅亨網新聞中心

穩懋(3105-TW)26日09:30股價上漲28元，報372.5元，漲幅8.13%，成交20,211張。

穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌2.79%，櫃買市場加權指數下跌5.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,513 張
  • 外資買賣超：-9,239 張
  • 投信買賣超：+7,146 張
  • 自營商買賣超：+580 張
  • 融資增減：+960 張
  • 融券增減：-531 張

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