鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-25 18:55

博蔚生技營運暨研發總部今 (25) 日落成啟用，執行長黃惠雯指出，博蔚鎖定利基新藥開發，並聚焦癌症、免疫與發炎疾病以及代謝疾病新藥。博蔚指出，預計今年啟動 IPO 計畫，並在 2027 年送件上市櫃申請。

博蔚採國際合作與技術授權的商業模式，專注於具高度醫療需求與市場價值的研發項目，透過自主開發與策略性引進的雙軌模式，確立候選藥物的市場定位，並制定高效的研發與法規途徑。藉由早期與國際藥廠展開對話與授權，有效降低開發風險，縮短商品化時程。

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博蔚專注於開創癌症、免疫與發炎疾病以及代謝疾病新藥，研發範疇橫跨小分子與大分子 (如奈米抗體) 領域。

癌症藥物方面，黃惠雯說明，其核心候選藥物針對多發性骨髓瘤已在美國完成臨床 1a 試驗，並取得美國 FDA 孤兒藥資格，為目前進度最快的專案，後續將進行臨床 1b/2a 期試驗，整體試驗時程將至 2028 年。

黃惠雯進一步提到，由於該藥物在多發性骨髓瘤的臨床一期試驗中，已確認其安全性，且未出現腸胃道副作用，因此 CAL056 也同時開發用於肺纖維化，目前正在進行臨床一期試驗。

針對發炎性腸道疾病 (IBD) 開發的奈米抗體藥物，則已進入製程開發階段，正在加速完成 IND 申請前研究。另外，博蔚也針對肥胖市場開發創新機轉藥物，目前已啟動 IND 申請準備，預計 2027 年向美國送件。