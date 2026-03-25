盤中速報 - JITO大漲11.85%，報0.36美元
鉅亨網新聞中心
JITO(JTO)在過去 24 小時內漲幅超過11.85%，最新價格0.36美元，總成交量達0.08億美元，總市值1.64億美元，目前市值排名第 73 名。
近 1 日最高價：0.4美元，近 1 日最低價：0.31美元，流通供給量：444,220,653。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.14%
- 近 1 月：-5.02%
- 近 3 月：-22.71%
- 近 6 月：-81.66%
- 今年以來：-33.85%
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