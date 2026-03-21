盤中速報 - ANKR大漲13.28%，報0.00563美元
鉅亨網新聞中心
ANKR(ANKR)在過去 24 小時內漲幅超過13.28%，最新價格0.00563美元，總成交量達0.12億美元，總市值0.57億美元，目前市值排名第 115 名。
近 1 日最高價：0.00639美元，近 1 日最低價：0.00492美元，流通供給量：10,000,000,000。
Ankr Network透過區塊鏈分散式技術，利用計算機資料的剩餘運算能力，為用戶提供一個共享的雲端服務平台，比起公有的雲端服務，使用者可以用更低的成本使用容器資源，而計算資源提供者可將多餘的運算力變現，實現共享經濟，同時也避免因公有雲端服務的集中化，可能會造成的節點故障風險。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.57%
- 近 1 月：+7.11%
- 近 3 月：-25.27%
- 近 6 月：-67.48%
- 今年以來：-26.19%
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